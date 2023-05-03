وزير عراقي: بغداد و كوردستان العراق لم تتوصلا بعد لاتفاق على استئناف صادرات النفط

2023/05/03 | 19:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق لم تتوصلا إلى اتفاق ضروري لاستئناف صادرات النفط من المنطقة التي تحظى بشكل من أشكال الحكم الذاتي في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، بحسب ما أوردته رويترز.

وأوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يوميا من الصادرات الشمالية عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكما في قضية تحكيم لصالح العراق.

وأمرت المحكمة الجنائية الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018.

وكانت الحكومة الاتحادية تصدر حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي عبر خط الأنابيب العراقي التركي فيما تصدر حكومة إقليم كوردستان الكمية الباقية.

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