وزير النفط: بغداد وكردستان لم تتوصلا بعد لاتفاق على استئناف الصادرات

2023/05/03 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

قال وزير النفط حيان عبد الغني يوم الأربعاء إن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق لم تتوصلا إلى اتفاق ضروري لاستئناف صادرات النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.



وفقا لرويترز

وأوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يوميا من الصادرات الشمالية عبر خط الأنابيب (TADAWUL:2360) العراقي التركي في 25 مارس آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكما في قضية تحكيم لصالح العراق.

وأمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018.



وكانت الحكومة الاتحادية تصدر حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي عبر خط الأنابيب العراقي التركي فيما تصدر حكومة إقليم كردستان الكمية الباقية.

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