2023/05/03 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الاربعاء، ان عملية التقييم للمدراء العامين طالت حتى الان 322 مديرا عاما من اصل 439 مديرا في جميع الوزارات العراقية، مشيرا الى انها تسببت بانشاء قاعدة بيانات ضخمة للدولة العراقية عن المدراء العامين لديها لأول مرة منذ 20 عامًا.

وقال العوادي لـ"بغداد اليوم"، إن "عملية التقييم طالت 322 مديرا عاما من اصل 439 مديرًا هو مجموع عدد المدراء العامين في جميع الوزارات العراقية البالغة 23 وزارة والذين سيتم تقييمهم تباعها حيث ان الاعمال مازالت مستمرة"، مشيرا الى ان "اللجنة المشكلة لتقييم المدراء لم يجدوا أي معلومات او تقييم سابق للمدراء العامين في الدولة العراقية".

وأكد ان "الدولة اصبحت تمتلك الان قاعدة بيانات شاملة للمدراء العامين بعد تقييمهم وهو حدث يحصل لأول مرة منذ عامًا"، مبينًا أن "المدراء العامين الذين تم تقييمهم قاموا بملئ استمارات وزعت عليهم مع الطلب منهم بارفاق جميع الاوليات والوثائق التي تثبت صحة اجابتهم حيث وصل مجموع الوثائق لدى اللجنة حتى الان 150 الف وثيقة وبواقع 500 وثيقة على الاقل لكل مدير عام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة لـ"بغداد اليوم": الدولة أصبح لديها قاعدة بيانات للمدراء العامين لأول مرة منذ 20 عامًا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة لـ"بغداد اليوم": الدولة أصبح لديها قاعدة بيانات للمدراء العامين لأول مرة منذ 20 عامًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).