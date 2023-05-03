النزاهة تضبط (٦٥٤٠) برميلاً من مواد كيمياوية سامة تهدد سلامة المواطنين والبيئة

2023/05/03 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، من ضبط مواد كيمياويَّة سامة تهدد سلامة المواطنين والبيئة، إذ لم تلتزم إحدى الشركات الأجنبيَّة النفطية بإتلافها.

وأفادت دائرة التحقيقات في النزاهة، في بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، بأن "فريقاً من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة، وبصحبة فريق من مديريَّة مخابرات المحافظة، انتقل إلى موقع إحدى الشركات الأجنبيَّة، وتمكن من ضبط مواد كيمياويَّة سامة تهدد أمن وسلامة المواطنين والصحة العامة في العراق".

وأوضحت، أن "المواد المضبوطة المتمثلة بـ (٦٥٤٠) برميلاً مخزونة بالعراء في موقع (لوك اويل) غرب القرنة من العام (٢٠١٣ حتى ٢٠١٦)، وحتى وقت تنفيذ العمليَّة، لم يتم إتلافها، على الرغم من وجود عقد بقيمة (١٩) مليون دولار لإتلافها، فضلاً عن الزامها بدفع غرامات ماليَّة شهريَّة فرضت على الشركة من قبل بيئة البصرة".

وبينت النزاهة، أن "العقد المبرم بين إحدى الشركات الروسيَّة وإحدى الشركات البريطانيَّة يقضي بتجهيزها بمواد كيمياويَّة تدخل في عمليَّة استخراج النفط الخام".

وأشارت النزاهة إلى، أن "تلك المواد تحولت؛ نتيجة الاستخدام إلى مواد سامة خطرة (نفايات كيمياويَّة)، لم تلتزم الشركة المجهزة بإعادة معالجتها بدولة ألمانيا وفق بنود العقد؛ للتخلص من المواد السامة التي تؤثر في سلامة البيئة والإنسان".

ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة في القضيَّة، فيما تم التحفظ على المواد لدى الشركة.

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