روسيا تتهم أوكرانيا بالتورط في هجوم مزعوم على الكرملين بطائرات دون طيار

2023/05/03 | 20:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت روسيا أن أوكرانيا شنت هجومًا لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضربة بطائرة مسيرة على الكرملين.لم تتمكن CNN بعد التحقق من صحة مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية والتي تزعم أنها تظهر انفجار الطائرة بدون طيار والدخان يتصاعد من اتجاه الكرملين.

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