2023/05/03 | 20:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مواد كيمياويَّة سامة تهدد...

ظهرت المقالة شركة اجنبية تخالف عقد بقيمة 19 مليون دولار لإتلاف براميل تحتوي مواد سامة في القرنة أولاً على المسلة.

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