دعما لحرية الصحافة.. اليونسكو توصي بإعداد آلية لحماية الصحفيين العراقيين

2023/05/03 | 20:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونتطلع قدما الى إصدار مرسوم من رئيس الوزراء ليجعل هذه الآلية مستدامة.

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