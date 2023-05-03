البنتاغون يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

2023/05/03 | 20:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بعد ساعات من اتهام موسكو لكييف بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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