الشرطة الأمريكية: قتيل و3 جرحى جراء إطلاق نار في مدينة أتلانتا

2023/05/03 | 21:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرّدت إدارة شرطة أتلانتا، الأربعاء، بأنها تحقق في حادث إطلاق نار نشط داخل مبنى في وسط مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية.

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