حين روى نجيب محفوظ عن الشيطان الذي يعظ في المدينة الميتة …

2023/05/03 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رند الأسود عشرات الروايات والقصص الأدبية خطها نهر مصر الخالد نجيب محفوظ صاحب الثلاثية الشهيرة ( بين القصرين ، قصر الشوق ، السكرية) والذي مازالت اعماله الى يومنا هذا مادة دسمة للدراما العربية.اثرَ نتاج صاحب نوبل بكل القراء وكان للحارة الشعبية وللناس البسطاء دور اساسي فيه.بدأ محفوظ حياته الأدبية كمترجم فكان اول عمل […]

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