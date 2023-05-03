السوداني يبحث مع الطاقة النيابية سبل تطوير قطاع الكهرباء وإزالة العقبات

2023/05/03 | 21:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني استعراض الخطط الحكومية، التي تتمحور حول المشاريع الخدمية والاستثمارية المعتمدة لتطوير قطاع الطاقة في العراق.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أهمية عقد هذه اللقاءات، التي تهدف إلى التكامل بين العمل التنفيذي والنيابي، والوصول إلى فهم مشترك لمواجهة التحديات في مختلف القطاعات، لاسيما مجال الطاقة الذي يعد بوابة للنهوض بالاقتصاد، بجميع مفاصله.

وأكد السوداني أن الحكومة تعمل على بلورة رؤية جديدة لقطاع الكهرباء، تنطوي على تطويره واعتماد الدورات المركبة ذات الكفاءة والإنتاجية العالية، حيث تم تنفيذ جزء من هذه المشاريع والعمل جارٍ على البقية، فضلاً عن تفعيل مبدأ الجباية المتعطل لسنوات، على أن يكون بشكل مدروس وعادل، بعيداً عن شبهات الفساد التي رافقته طوال الفترة السابقة.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على أهمّية تعزيز الدور الرقابي، وأنه سيتابع، شخصياً، تقارير لجنة الكهرباء والطاقة وملاحظاتها بشأن التعاقدات ومستوى الأداء، مؤكداً عدم التهاون أمام مواجهة الفساد واتخاذ الإجراءات السريعة بصدده.

كما أشار إلى أهمية تطبيق الإصلاح في قطاع الطاقة، واختيار الحلول الجذرية للمشكلات المستعصية، ومنها توجّه الحكومة نحو استثمار الغاز المصاحب ووقف هدره، فضلاً عن معالجة العقبات المتعلقة ببعض العقود المبرمة التي تخصّ الطاقة الشمسية وتهيئة الأراضي المخصّصة لهذه المشاريع.

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