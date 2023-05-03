ملف على طاولة السوداني يحل 30% من أزمة السكان في البلاد-عاجل

2023/05/03 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت غرف تجارة محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، عن ملف سيعالج 30% من ازمة السكن في العراق ويحقق 3 أهداف مهمة، مشيرة الى ان ديالى لوحدها تحتوي على أكثر من 100 الف قطع ارض سكنية "ميتة" ومهملة وكذلك في باقي المحافظات، مشيرة الى ان الملف تم عرضه على رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

وقال رئيس غرف تجارة ديالى محمد التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "غرف التجارة أعدت دراسة مستفيضة لاسابيع حول ملف الاراضي الميتة وهي اراضٍ سكنية تم توزيعها قبل وبعد 2003 على شرائح مختلفة في ديالى وبقية المحافظات واعدادها تصل الى مئات الالاف"، لافتا الى انه "في ديالى على سبيل المثال الارقام المتوفرة تتراوح من 110-140 الف قطعة سكنية".

واضاف، ان "هذه الاراضي نطلق عليها بالميتة لانها معدومة الخدمات لذا فان البناء بها شبه مستحيل وهي متروكة من قبل اصحابها منذ سنوات طويلة"، لافتا الى انه "يمكن انعاش هذه الاراضي وخلق مدن جديدة من خلال توفير الخدمات الاساسية ونقل الضغط العمراني اليها خلال فترة وجيزة".

واشار الى ان "3 ايجابيات تحملها الاراضي الميتة وهي تخفيف الضغط على المدن وخفض اسعار العقارات والاراضي وايقاف تجريف البساتين الزراعية كما انها ستعالج ازمة السكن بما لايقل عن 30%"، مؤكدا بأن الدراسة ستقدم لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لانها يمكن ان تحدث نقلة نوعية في ملف الاسكان على مستوى البلاد".

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