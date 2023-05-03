نائب: مخالفة قانونية في الموازنة نعمل على تعديلها

2023/05/03 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب المستقل، أمير المعموري، اليوم الأربعاء، عن وجود مخالفة قانونية في مشروع قانون الموازنة المالية.

وقال المعموري، لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون الإدارة المالية، يؤكد على ضرورة ان لا تتجاوز نسبة العجز في قانون الموازنة الـ(3%) والعجز الحالي يتخطى الـ(18%) وهذه مخالفة قانونية ولهذا مجلس النواب يعمل من أجل تقليل هذا العجز بما يتناسب مع القوانين".

وبين، ان "مجلس النواب بعد استضافة الوزراء والمحافظين، سيعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على اجراء مناقلات في أبواب صرف قانون الموازنة، وهذا من أجل تخفيض نسبة العجز، وضغط النفقات، فلا يمكن تمرير الموازنة دون التعديل عليها وجعلها تتمشى مع قانون الإدارة المالية".

يشار الى ان اللجنة المالية النيابية، تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية، ويبلغ عجزها بلغ 63 تريليوناً و275 مليار دينار.

وتدرس اللجنة المالية امكانية تخفيف هذا العجز"، داعية "الحكومة الى تبني مشاريع استشارية منتجة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزز الايرادات غير النفطية".

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