النزاهة تضبط (٦٥٤٠) برميلاً من مواد كيمياوية سامة تتربص بالعراقيين

2023/05/03 | 21:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مواد كيمياويَّة سامة تهدد سلامة المواطنين والبيئة، إذ لم تلتزم إحدى الشركات الأجنبيَّة النفطية بإتلافها.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أفادت بأن فريقاً من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة، وبصحبة فريق من مديريَّة مخابرات المحافظة، انتقل إلى موقع إحدى الشركات الأجنبيَّة، وتمكن من ضبط مواد كيمياويَّة سامة تهدد أمن وسلامة المواطنين والصحة العامة في العراق.

وتابعت موضحة أن المواد المضبوطة المتمثلة بـ (٦٥٤٠) برميلاً مخزونة بالعراء في موقع (لوك اويل) غرب القرنة من العام (٢٠١٣ حتى ٢٠١٦)، وحتى وقت تنفيذ العمليَّة، لم يتم إتلافها، على الرغم من وجود عقد بقيمة (١٩) مليون دولار لإتلافها، فضلاً عن الزامها بدفع غرامات ماليَّة شهريَّة فرضت على الشركة من قبل بيئة البصرة.

وأردفت مبينة أن العقد المبرم بين إحدى الشركات الروسيَّة وإحدى الشركات البريطانيَّة يقضي بتجهيزها بمواد كيمياويَّة تدخل في عمليَّة استخراج النفط الخام، مشيرة إلى أن تلك المواد تحولت؛ نتيجة الاستخدام إلى مواد سامة خطرة (نفايات كيمياويَّة)، لم تلتزم الشركة المجهزة بإعادة معالجتها بدولة ألمانيا وفق بنود العقد؛ للتخلص من المواد السامة التي تؤثر في سلامة البيئة والإنسان.

ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة في القضيَّة، فيما تم التحفظ على المواد لدى الشركة.

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