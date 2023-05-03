فيديو:السفير الهولندي يشارك بمراسيم دينية في الصحن الحسيني الشريف

2023/05/03 | 21:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك السفير الهولندي في العراق

يوهانيس لينديرت ساندي بمراسيم اداء

نداء العقيده الذي يتم قراءته في الصحن

الحسيني الشريف

والتقطت عدسة وكالة نون الخبرية صورا من

مشاركة السفير الهولندي لهذه المراسيم

اثن

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