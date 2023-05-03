فيديو:السفير الهولندي يزور مؤسسة الوارث لعلاج الاورام في كربلاء: انا منبهر مما رأيته

2023/05/03 | 21:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر سفير مملكة هولندا في العراق عن

انبهاره بما شاهده في مؤسسة وارث

الدولية لعلاج الاورام التابعة للعتبة

الحسينية المقدسة، من مباني وفرق طبية

وما يقدم من خدمات كبيرة للمواطنين

العراقيين.





وقال السفير

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