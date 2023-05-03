السفير الهولندي يزور كربلاء والعتبات المقدسة :تأثرت بمرقد الحسين وقصته الحزينة(فيديو)

2023/05/03 | 21:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى سفير مملكة هولندا في العراق تأثره

بما شاهده في حضرة الامام الحسين (عليه

السلام) وما سمعه عن قصته، واكد ان

مشاهدته لزيارة جميع الطوائف لهذا

المرقد المقدس تدفعه لزيارته مرة اخرى.

واوضح السفير الهو

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