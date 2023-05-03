2023/05/03 | 21:50 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضمن اسطول شركة الخطوط الجوية العراقية.
ع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه فوري بإيقاف تشغيل جميع طائرات ’A220-300’ العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه فوري بإيقاف تشغيل جميع طائرات ’A220-300’ العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه فوري بإيقاف تشغيل جميع طائرات ’A220-300’ العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).