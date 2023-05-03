توجيه فوري بإيقاف تشغيل جميع طائرات ’A220-300’ العراقية

2023/05/03 | 21:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن اسطول شركة الخطوط الجوية العراقية.

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