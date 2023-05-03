العراق يتوقع بدء مشروع لتوتال كلفته 27 مليار دولار

2023/05/03 | 21:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال وزير النفط حيان عبد الغني، الأربعاء إن العراق وشركة توتال (EPA:TTEF) إنرجيز يتوقعان بدء مشروع تأخر كثيرا تبلغ كلفته 27 مليار دولار في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأضاف في مؤتمر ببغداد أنه يتوقع أن يجري في غضون الأسبوعين المقبلين توقيع اتفاقيات خماسية الأطراف متعلقة بالصفقة، مما يمهد الطريق أمام بدء التنفيذ.

ووُقعت الصفقة في 2021 وستبني توتال إنرجيز بموجبه أربعة مشروعات نفط وغاز وطاقة متجددة باستثمار مبدئي حجمه عشرة مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما، لكنه تأجل وسط نزاعات بين الساسة العراقيين على الشروط.

وقال العراق الشهر الماضي إنه وافق على الاستحواذ على حصة صغيرة نسبتها 30 بالمئة في المشروع، في إحياء للصفقة التي تأمل بغداد في أن تعيد جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلد ينعم باستقرار نسبي بعد صراع وتوتر على مدى سنوات.

وستملك قطر للطاقة حصة أيضا في المشروع.

وقال متحدث باسم توتال إنرجيز "نؤكد أن المباحثات تتقدم".

وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز الأسبوع الماضي إن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن حصة العراق في المشروع.

وقال بويان في مكالمة مع المساهمين الأسبوع الماضي استعرض خلالها نتائج الشركة في الربع الأول "أعتقد أنه ترتيب جيد بإنهائنا جميع الأعمال الورقية".

وأضاف بويان "أقرت حكومة العراق العقد بأكمله، بلا أي تعديل على الإطلاق ...



لذا كان ذلك بالنسبة لي خبرا أكثر من سار".

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