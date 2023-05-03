2023/05/03 | 21:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على بلورة رؤية جديدة لقطاع الكهرباء.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يؤكد عمل الحكومة على تفعيل مبدأ الجباية المتعطل لسنوات المركز الخبري الوطني.

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