2023/05/03 | 21:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: مشتاق الربيعي الى اليوم حرية التعبير متواضعة جدا في العراق...

ظهرت المقالة في يوم حرية الصحافة العالمي أولاً على المسلة.

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