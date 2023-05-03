2023/05/03 | 22:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8gg_EIBgyEQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليف تبحث في أربيل ملف العلاقة بين حكومة المركز والإقليم) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ليف تبحث في أربيل ملف العلاقة بين حكومة المركز والإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).