الولايات المتحدة تقر أول لقاح ضد الفيروس المخلوي التنفسي

2023/05/03 | 22:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الولايات المتحدة على أول لقاح ضد الفيروس المخلوي التنفسي، الأربعاء، وهو لقاح لحماية كبار السن من فيروس الجهاز التنفسي الذي يشتهر بمهاجمة الأطفال ولكنه يعرض أجدادهم للخطر أيضا.

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