التربية تمدد زمن أداء الامتحانات العامة للسادس الابتدائي

2023/05/03 | 22:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل بعد أن طرقوا أبواب الإنسانية …وزير التربية الدكتور ابراهيم نامس الجبوري يلبي مناشدة أولياء الأمور في تمديد زمن أداء الامتحانات العامة للسادس الابتدائي ، كونها تجربتهم الأولى في مضمار الامتحانات الوزارية، ويقرر جعلها ساعتان ونصف بدلاً من ساعتين في خطوة إستباقية تضمن حقوق الطالب الدراسية ، مع تمنياته لهم بالموفقية والنجاح

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