البريميرليغ.. مدرب نادي ليدز يونايتد يحرج أحد الحضور خلال مؤتمره الصحفي الأول.. ماذا فعل معه؟

2023/05/03 | 22:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، الأربعاء، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، تعيين سام ألاردايس مديرًا فنيًا للفريق الأول، بعد رحيل المدرب جافي غراسيا.

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