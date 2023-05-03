2023/05/03 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة النفط، عن قرب طرح جولة تراخيص سادسة خاصة باستكشاف واستثمار الغاز.

وقال مدير عام المكامن والحقول النفطية في الوزارة محمد العبودي في تصيح متلفز مساء اليوم :"هناك جولة سادسة من التراخيص الخاصة بالغاز وتكون في الرقع الاستكشافية في محافظات نينوى والانبار والنجف ومدن جنوبية أخرى".

وأضاف "هي خطة جديدة لاستثمار الغاز عبر هذه الجولة".

وأشار الى ان "بعض عقود تراخيص النفط لا تلزم الشركات باستثمار الغاز وهذا جزء من سبب استمرار حرقه وفي حال مطالبتها بتحقيق هذا الاستثمار فانها بحاجة الى دفع مبالغ لتحقيق ذلك".

وكان رئيس الوزاء محمد شياع السوداني، أكد خلال لقائه عدد من ممثلي الشركات النفطية العالمية أمس، أن :"الحكومة وضعت استثمار الغاز المصاحب ضمن أولوياتها، من أجل الإفادة من هذه الثروة بأسرع وقت ممكن، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: جولة تراخيص سادسة خاصة بالغاز قريباً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: جولة تراخيص سادسة خاصة بالغاز قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).