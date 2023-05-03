تفاصيل محاولة اغتيال بوتين

2023/05/03 | 22:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت روسيا، أن أوكرانيا هاجمت بطائرات مسيرة مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين، مشيرة إلى أنه لم يصب بأذى، وهو ما نفته كييف.وقال الكرملين، إن القوات الروسية والاستخبارات أعطبت طائرتين مسيرتين هاجمتا الكرملين، مقر إقامة بوتين.وأوضح البيان: “استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت […]

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