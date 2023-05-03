2023/05/03 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدور ثلاثة أحكام غيابية بالحبس الشديد لمحافظ بابل الأسبق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور ثلاثة أحكام غيابية بالحبس الشديد لمحافظ بابل الأسبق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور ثلاثة أحكام غيابية بالحبس الشديد لمحافظ بابل الأسبق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).