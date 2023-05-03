النفط النيابية تكشف إضافة فقرة جديدة بشأن نفط كردستان في الموازنة؟

2023/05/03 | 22:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، الأربعاء، عن تحركات نيابية لإضافة فقرة جديدة في الموازنة العامة تضمن التزام الإقليم بتسليم عائدات النفط الى الحكومة المركزية، فيما اكدت ان البرلمان يسعى للخروج بصيغة معينة للموازنة تتساوى فيها حقوق جميع الأطراف.

وقالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سهيلة السلطاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “هنالك تحركا نيابيا لإضافة فقرة في الموازنة العامة تتضمن الزام الإقليم بتسليم عائدات النفط الى الحكومة المركزية”، مشيرة الى : اننا “ماضون في وضع فقرات واضحة وصريحة لضمان تسليم عائدات تصدير النفط الى الحكومة المركزية”.

واضافت ان “اغلب الكتل السياسية تعمل على دعم ومساندة قرارات المحكمة الاتحادية التي نصت على عدم تسليم مبالغ الإقليم من الحكومة المركزية مالم يسلم الإقليم عائدات النفط والغاز”، مبينة ان “قرار محكمة باريس الدولية الذي الزم الإقليم بإيقاف تهريب النفط الى الخارج جاء بالوقت المناسب”.

وبشأن إتمام التعديلات على نقاط الخلاف في الموازنة، اشارت السلطاني الى ان ” مجلس النواب يسعى للخروج بصيغة معينة للموازنة تتساوى فيها حقوق جميع اطراف الشعب العراقي بعد سنتين من عدم إقرار الموازنة العامة”.

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