شركة إماراتية كبرى تؤجل استثماراتها في مصر.. وتسعى للتوسع في السعودية

2023/05/03 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير بشركة الدار العقارية إن المجموعة ستؤجل أي استثمارات أخرى في مصر لحين استقرار الأوضاع هناك، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة التطوير العقاري ومقرها أبوظبي قفزة نسبتها 22 بالمئة في أرباح الربع الأول اليوم الأربعاء.

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