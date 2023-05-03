2023/05/03 | 22:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: علي مارد الأسدي رغم تجارب 20 سنة من تجاوز الدستور...

ظهرت المقالة قراءة في الفقرات المتعلقة بإقليم شمال العراق في مشروع الموازنة لعام 2023 أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة في الفقرات المتعلقة بإقليم شمال العراق في مشروع الموازنة لعام 2023) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة في الفقرات المتعلقة بإقليم شمال العراق في مشروع الموازنة لعام 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).