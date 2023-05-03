2023/05/03 | 22:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على تعزيز الدور...

ظهرت المقالة المالكي للحلبوسي: تعزيز الدور الرقابي وإصدار قانون الموازنة الاتحادية أولاً على المسلة.

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