كوجر: عجز الموازنة كبير جداً والمحافظات تشكو المظلومية والغبن في تخصيصاتها

2023/05/03 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، عجز الموازنة المالية بـ"الكبير جداً".

وقال كوجر في تصريح متلفز :"العجز الموجود في الموازنة كبير جداً وسنبذل قصارى جهدنا لنرتب الأمور" مبينا انه "لغاية الآن اللجنة المالية لم تقرر رقم معين للعجز".

وأوضح "المرحلة الأولى سندرس موازنات جميع الوزارات حتى نعرف مدى التضخم فيها والثانية سنقرر سقف التخفيض ونذهب الى التخفيض".

واكد ان "منتصف الشهر الجاري لاقرار الموازنة لازال موعدا افتراضي لكن ليس موعدا نهائيا للتصويت، ونعتمد على سياقتنا في القراءة الثانية ويجب ان نمضي بأربع مراحل".

وأضاف "المرحلة الاولى امضيناها بالاستماع للنواب تحت قبة البرلمان والثانية استضافات الوزراء والمحافظين ورؤوساء الهيئات والمؤسسات والمرحلة الثالثة صياغة النصوص والعمل على تشخيص النقاط والخلل في الموازنة والارقام المبالغ فيها" منوها الى ان "المرحلة الأخيرة هي الذهاب نحو تخفيض ومناقلة وصياغة نهائية للموازنة لتكون جاهزة للتصويت".

ولفت كوجر الى ان اللجنة المالية "أجرت مقارنتين بين موازنات هذا العام وعامي 2020 و2022 ومن خلال المقارنة يتبين لنا مدى التضخم" مشيرا الى انه "كان لدينا في عام ٢٠٢١ موازنة متكاملة بحجم ١٢٩ ترليون دينار وفي 2021 لم يكن لدينا قانون موازنة لكن لدينا قانون الادارة المالية ١/١٢ وقانون الأمن الغذائي والان مسودة ٢٠٢٣ والهدف من ذلك هو مراقبة الزيادة ولماذا؟ ومدى الانجاز؟"

وكشف كوجر عن "ترحيل التخصيصات المحددة للاقاليم والمحافظات لنهاية المناقشات حول الموازنة لان هناك مظلومية ومحافظات تشعر بالغبن في تخصيصاتها".

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