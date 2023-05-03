مستشار للسوداني: أسماء الوزراء المتداولة بالتقييم هدفها أرباك الوضع السياسي

2023/05/03 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال مستشار رئيس الوزراء ضياء الناصري، ان أسماء الوزراء المتداولة في منصات التواصل وسائل الاعلام "غير صحيحة".

وأشار الناصري في تغريدة بتويتر الى ان "تقييم أداء المدراء العامين استغرق وقتا كبيرا وتطلب تدقيقا قرابة 300 ألف وثيقة مع مختلف الهيئات والقضاء والنزاهة".

وأوضح الناصري ان "تقييم أداء الوزراء سيحتاج الى بعض الوقت حسب ما يقرره رئيس الحكومة".

وأكد ان "أسماء (الوزراء) المتداولة فهي غير صحيحة وهدفها إرباك الوضع السياسي والضغط عليهم".

وكان مجلس الوزراء قرر أمس نقل المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً، فيما وجه رئيس الوزرا محمد شياع السوداني بأن يكون البدلاء للمدرين العامين الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة.

فيما أفاد مصدر حكومي بأن عدد المدراء العامين الذين تمت إقالتهم يبلغ 57 بين أصالة ووكالة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الاربعاء، لـ(بغداد اليوم) ان عملية التقييم للمدراء العامين طالت حتى الان 322 مديرا عاما من اصل 439 مديرا في جميع الوزارات" مشيرا الى انها "انتجت انشاء قاعدة بيانات ضخمة للدولة العراقية عن المدراء العامين لديها لأول مرة منذ 20 عاماً".

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