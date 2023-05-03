استنفار للدفاع المدني لاخماد حريق الانبوب الغازي في محطة الخور بالبصرة

2023/05/03 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم الاربعاء، بوجود استنفار كبير للدفاع المدني في محافظة البصرة لاخماد الحريق الذي اندلع في انبوب غازي.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "فرق الدفاع المدني في استنفار تام في البصرة، ومشاركة دفاع مدني الاسمدة الجنوبية ودفاع مدني الموانئ، لاخماد حريق انبوب الغاز المغذي لمحطة خور الزبير الغازية".

واكد المصدر انه "تم قطع امدادات الغاز عن الانبوب في محطة الخور في محاولة للسيطرة على الحريق".

واندلع حريق كبير قرب محطة كهرباء خور الزبير الغازية غرب البصرة، وتحديدا في انبوب ناقل للغاز الى المحطة الكهربائية.

واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه "بغداد اليوم"، ارتفاع اعمدة النيران بشكل هائل من المحطة، فيما اكد المصدر عدم تسجيل خسائر بشرية.

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