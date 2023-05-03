2023/05/03 | 23:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nz-nWPY0Tco

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أشهر الحلويات العراقية وألذ الأطعمة - صمّون وزعتر م٥ - حلقة ٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أشهر الحلويات العراقية وألذ الأطعمة - صمّون وزعتر م٥ - حلقة ٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).