البصرة.. استنفار لفرق الإطفاء للسيطرة على حريق الأنبوب الغازي في محطة الخور

2023/05/03 | 23:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، مساء اليوم الأربعاء، بأن فرق الدفاع المدني استنفرت للسيطرة على حريق الأنبوب الغازي في محطة الخور.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “فرق الدفاع المدني في البصرة ومشاركة دفاع مدني الاسمدة الجنوبية ودفاع مدني الموانئ استنفرت بالكامل لإخماد حريق الأنبوب الغازي في محطة الخور”.وأشارت إلى […]

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استنفار لفرق الإطفاء للسيطرة على حريق الأنبوب الغازي في محطة الخور أولاً على ايرث نيوز.

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