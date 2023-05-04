لماذا يطالب مشجعون لباريس سان جيرمان برحيل ليونيل ميسي عن الفريق؟

2023/05/03 | 23:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع عدد من مشجعي باريس سان جيرمان أمام مقر النادي، الأربعاء، ورددوا هتافات ضد اللاعب ليونيل ميسي، كما طالبوا بمغادرته الفريق، وفقا لموقع "يورو سبورت".

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