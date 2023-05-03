وفد الامم المتحدة يزور مرقد الامام الحسين ويعلن التعاون مع شركات القطاع الخاص

2023/05/03 | 23:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار (الممثل المقيم لبرنامج الامم

المتحدة الانمائي في العراق) والوفد

المرافق له اليوم الاربعاء محافظة

كربلاء المقدسة.





حيث استهل الزيارة باجتماع مع محافظ

كربلاء نصيف الخطابي للتباحث حول اليات

التعاون ا

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