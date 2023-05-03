حريق بمحطة للكهرباء في البصرة

2023/05/03 | 23:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي، الأربعاء، باندلاع

حريق في محطة للكهرباء في محافظة

البصرة.

وقال المصدر ، إن "حريقاً اندلع في محطة

خور الزبير للكهرباء والتي تبعد 30 كم عن

البصرة".

وأضاف المصدر أن " الحريق في احد

الاناب

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