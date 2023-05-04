2023/05/04 | 00:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني ، اليوم الاربعاء، بنشوب حريق كبير في أنبوب للغاز المغذي لمحطة خور الزبير المتوقفة، في محافظة البصرة جنوبي العراق.وقال المصدر لـ / المركز الخبري الوطني/ إن “الحريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سبب حريقاً كبيراً..



انفجار أنبوب للغاز جنوبي العراق المركز الخبري الوطني.

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