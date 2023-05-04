حزمة اتفاقيات إيرانية سورية.. ورئيسي بعد لقائه الأسد:انتصرتم برغم العقوبات

2023/05/04 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق‭- ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬نظيره‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬سوريا‭ ‬حققت‭ ‬‮«‬الانتصار‭ ‬رغم‭ ‬التهديدات‭ ‬والعقوبات‮»‬‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬دام،‭ ‬قدّمت‭ ‬خلاله‭ ‬طهران‭ ‬دعماً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬عدة‭ ‬لحليفتها‭.‬ وزيارة‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لرئيس‭ ‬إيراني‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬عاماً،‭ ‬رغم‭ […]

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