2023/05/04 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام هو‭ ‬اعتقاد‭ ‬سائد‭ ‬وواسع‭ ‬الانتشار‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬بشأن‭ ‬تطبيقات‭ ‬الاتصال‭ ‬والتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يفيد‭ ‬بأن‭ ‬التصرف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬المعلومات‭ ‬انما‭ ‬هو‭ ‬امر‭ ‬شخصي‭ .‬المسالة‭ ‬قد‭ ‬تبدو‭ ‬في‭ ‬ظاهرها‭ ‬هكذا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقل‭ ‬أي‭ ‬فيديو‭ ‬او‭ ‬صورة‭ ‬او‭ ‬معلومة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭ ‬مثلا‭ ‬او‭ ‬سواه‭ ‬الى‭ ‬مجموعة‭ ‬محدودة‭ ‬او‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء،‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق‭ ‬ليست‭ ‬شخصية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق‭ ‬ليست‭ ‬شخصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).