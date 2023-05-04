2023/05/04 | 00:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام هو اعتقاد سائد وواسع الانتشار بين الناس بشأن تطبيقات الاتصال والتواصل الاجتماعي يفيد بأن التصرف من خلالها في نقل المعلومات انما هو امر شخصي .
المسالة قد تبدو في ظاهرها هكذا من خلال نقل أي فيديو او صورة او معلومة عبر تطبيق واتساب مثلا او سواه الى مجموعة محدودة او واسعة من الأصدقاء، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق ليست شخصية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المسالة قد تبدو في ظاهرها هكذا من خلال نقل أي فيديو او صورة او معلومة عبر تطبيق واتساب مثلا او سواه الى مجموعة محدودة او واسعة من الأصدقاء، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق ليست شخصية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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