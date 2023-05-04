بغداد تأمل التوصل لاتفاق مع إربيل بشأن تصدير النفط

2023/05/04 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ أعرب‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬قريبا‭ ‬يتيح‭ ‬استئناف‭ ‬تصدير‭ ‬الخام‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المتمتع‭ ‬بالحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬بعد‭ ‬انقطاعه‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬بسبب‭ ‬خلاف‭ ‬قانوني‭ ‬قديم‭.‬ كان‭ ‬العراق‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬إجراءات‭ ‬تحكيم‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬لدى‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬وذلك‭ […]

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