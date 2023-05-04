الكهرباء تعلن سلامة محطة توليد كهرباء خور الزبير الغازية بشكل كامل

2023/05/04 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

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سلامة محطة توليد كهرباء خور الزبير الغازية بشكل كامل ، وحريق لأنبوب الغاز من زاوية بعيدة خارج حدودها .

البصرة _ مكتب السيد الوزير

الأربعاء ٣ أيار ٢٠٢٣

تعلن وزارة الكهرباء السلامة الكاملة لمحطة توليد كهرباء خور الزبير الغازية في محافظة البصرة ،

وإن ما حصل من حادث لأنفجار تمت السيطرة عليه من قبل فرق الاطفاء والدفاع المدني ،

هو عبارة عن تسرب بأنبوب الغاز المجهز من حقل خور الزبير ،

مما أدى إلى إشتعال النار إثر هذا التسرب خارج حدود المحطة ،

كما وان إتجاه الرياح ساعد بالسيطرة على النيران بشكل يكون بعيد عن موقع المحطة وضمان سلامتها .

ومن الجدير بالذكر إن المحطة المذكورة هي عبارة عن ستة وحدات توليدية وبطاقة إجمالية هي ٤٥٠ ميكا واط ،

كانت قد إدخلت برنامج صيانة مكثف لتكون جاهزة لمواكبة ذروة الأحمال الصيفية المتوقعة بحسب توجيهات السيد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل .

وتهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، توخي الدقة بنقل المعلومة وان لا تسبب تشويش بنقل الاخبار للمواطنين ..مع وافر التقدير .

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