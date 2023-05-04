انتخابات المحافظات تهدد التعداد السكاني وتؤجله الى 2024

2023/05/04 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

لوح وزير التخطيط، محمد تميم، بتأجيل موعد اجراء التعداد السكاني المقرر نهاية العام الجاري الى العام المقبل 2024.

وقال تميم خلال مشاركته في منتدى العراق، اليوم الأربعاء :"نعمل على قدم وساق من اجل اجراء التعداد السكاني ونحتاج الى تدريب كوادر تربوية كبيرة لاجراءه، لكن موعد اجراء التعداد السكاني قد يصطدم بموعد انتخابات مجالس المحافظات و سنكون مضطرين الى دفعه لعام ٢٠٢٤".

وكشف عن "تخصيص مبلغ ٣٥٠ مليار دينار ضمن موازنة ٢٠٢٣ لاجراء التعداد العام للسكان".

وأضاف تمام "بدأت وزارة التخطيط باجراء مسوح ميدانية تسبق عملية التعداد السكاني وستكون انعكاس له لوضع خطط تكون منسجمة مع البرنامج الحكومي وتلبي متطلبات التنمية المستدامة وتنوع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي او الاحادي وخلق فرص العمل".

ولفت الى ان "التعداد السكاني سيكون ضمن منهاج الحكومة وان فرقنا الفنية والادارية تعمل لاستكمال جميع المتطلبات".

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