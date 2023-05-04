الشباب يهزم جبل طارق.. وعماد محمد: سندخل المونديال بقوة

2023/05/04 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تغلب منتخب الشباب على نظيره جبل طارق بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جرت مساء الأربعاء بمدينة موراتا الإسبانية، ضمن تحضيرات أسود الرافدين لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاما التي ستقام أواخر الشهر الجاري في الأرجنتين.

وأنهى منتخب الشباب الشوط الأول متقدما بهدفين أحرزهما كل من محمد جميل وأسهر علي، وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني رغم الفرص الكثيرة المهدرة.

وبهذه المباراة، اختتم المنتخب العراقي سلسلة مواجهاته الودية بمعسكر إسبانيا، حيث سبق له الأنتصار على الدومينيكان (2-0) ورديف ريال بيتيس (3-1)، وتعادله مع البرازيل (1-1).

وأكد مدرب منتخب الشباب عماد محمد عقب نهاية اللقاء في تصريحات صحفية، "أن المنتخب سيكون على مستوى عال ويدخل منافسات كأس العالم بقوة إذا اكتمل تواجد لاعبي أندية أوروبا المحترفين بالكامل مع اللاعبين المحليين".

وأضاف محمد:"لقد تعرفنا على مستوى لاعبينا خلال معسكر إسبانيا، لاسيما بعد خوض لقاءات على مستوى عال مع فرق قوية أبرزها لقاء البرازيل التي انتهت بالتعادل الإيجابي" .

واشار محمد إلى أن "جميع لاعبي المنتخب بدون أستثناء سواء الأساسيين أو البدلاء يمتلكون إمكانيات جيدة ولا تختلف مستوياتهم".

وختم محمد تصريحاته أنه أشرك جميع اللاعبين في مباريات المعسكر التدريبي ومنح الفرصة للجميع، وكذلك خاضوا مباريات مشتركة خلال الوحدات التدريبية وجميعهم اقنعونا بمستوياتهم الفنية".

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