شاهد بالفيديو.. مئات العوائل المهجرة تنتظر تحقيق حلم العودة الى منازلهم وبساتينهم

2023/05/04 | 00:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HRGSk8lFcDU

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