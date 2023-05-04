2023/05/04 | 00:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. راهب صالح : العديد من المقربين من المالكي تم تعيينهم بدلا من الصدريين في الحكومة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7ukAKRHUbow
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. راهب صالح : العديد من المقربين من المالكي تم تعيينهم بدلا من الصدريين في الحكومة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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