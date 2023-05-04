النزاهة تصدر 3 أحكام غيابية بالحبس الشديد لمحافظ بابل الأسبق

2023/05/04 | 00:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة، اليوم

الاربعاء، صدور ثلاثة أحكامٍ غيابية

بالحبس الشديد بحقِّ محافظ بابل

الأسبق، مُبيّنةً أنَّ مجموع أحكامها

بلغ (8) سنواتٍ.





و ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، ذكرت

في بي

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